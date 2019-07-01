سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 03:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:00 ص
لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتجه العديد من المواطنين لشراء وحدات سكنية أو عقارات، ويواجه العديد منهم مشاكل فى تسجيل الوحدات السكنية، بل ويفاجئ بعضهم أنهم وقعوا فى فخاخ النصابين، الذين يبيعون الوحدات السكنية لأكثر من فرد، أو أن تلك الوحدات أو العقارات تم بناؤها على أملاك تخص الدولة، أو بتراخيص غير سليمة.

ويقدم "اليوم السابع" 5 معلومات لتفادى الوقوع فى فخ النصابين فى حالة رغبت فى شراء وحدة أو عقار سكنى:
 

مراجعة مستندات الملكية وسند البائع لبيان صفته، وهل يجوز له التصرف بنفسه أو بتوكيل سارى المفعول، وذلك من خلال مكتب التوثيق.

مراجعة الحى أو الوحدة المحلية التابع لها العقار للتأكد من أن العقار غير واقع على أملاك الدولة وله رخصة بناء، وأن الوحدة المراد شرائها تقع فى الأدوار المرخص بها.

الحصول على شهادة بالتصرفات على العقار فى حالة وجود عقد مسجل، للتأكد من عدم وجود تصرفات أخرى على الوحدة السكنية.

التقدم بطلب إشهار البيع لمأمورية الشهر العقارى.

الحصول على توكيل عام بالبيع من البائع للمشترى، وفى حالة عدم تسجيل البائع لملكيته فيتم اختصامه مع المالك الأصلى فى دعوى صحة تعاقد.


وحدة سكنية

عقار سكنى

الشهر العقارى

الوحدة المحلية

رئاسة الحى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية

هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية

بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

كوبر: مباراة أوغندا الأسوأ دفاعياً للفراعنة.. وهذا الثلاثي الأفضل

كوبر: مباراة أوغندا الأسوأ دفاعياً للفراعنة.. وهذا الثلاثي الأفضل

فيديو.. مصرع عشرة فى تحطم طائرة صغيرة فى مطار بولاية تكساس الأمريكية

فيديو.. مصرع عشرة فى تحطم طائرة صغيرة فى مطار بولاية تكساس الأمريكية

وليد سليمان: "معلول" يستحق التواجد مع منتخب تونس فى الكان

وليد سليمان: "معلول" يستحق التواجد مع منتخب تونس فى الكان

صيف نيللى كريم على البحر × 15صورة

صيف نيللى كريم على البحر × 15صورة

ثورة الإصلاح الصحى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ..3 هيئات لإدارة المنظومة..11 مستشفى و32 وحدة لتقديم الخدمة 24 ساعة..الدولة تتحمل 5 % عن كل فرد من غير القادرين .. وهذه رسوم ومساهمات علاج المشتركين

ثورة الإصلاح الصحى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ..3 هيئات لإدارة المنظومة..11 مستشفى و32 وحدة لتقديم الخدمة 24 ساعة..الدولة تتحمل 5 % عن كل فرد من غير القادرين .. وهذه رسوم ومساهمات علاج المشتركين

ريال مدريد يوافق على رحيل فاسكيز إلى أرسنال فى الميركاتو الصيفى

ريال مدريد يوافق على رحيل فاسكيز إلى أرسنال فى الميركاتو الصيفى

التأمين الصحى: الدولة تتحمل 5 % من الحد الأدنى للأجور عن غير القادرين

التأمين الصحى: الدولة تتحمل 5 % من الحد الأدنى للأجور عن غير القادرين

يوم المفاجآت فى عاشر ليالى أمم أفريقيا 2019.. مصر تحقق العلامة الكاملة وتصطحب أوغندا لدور الـ 16.. مدغشقر تهزم نيجيريا وتتصدر المجموعة الثانية لأول مرة فى تاريخها.. بوروندى أول منتخب يودع "كان"

يوم المفاجآت فى عاشر ليالى أمم أفريقيا 2019.. مصر تحقق العلامة الكاملة وتصطحب أوغندا لدور الـ 16.. مدغشقر تهزم نيجيريا وتتصدر المجموعة الثانية لأول مرة فى تاريخها.. بوروندى أول منتخب يودع "كان"

5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو)

5 أهداف تقود الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكامالة فى أمم أفريقيا.. (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة