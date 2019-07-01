لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

كتب أحمد الجعفرى

يتجه العديد من المواطنين لشراء وحدات سكنية أو عقارات، ويواجه العديد منهم مشاكل فى تسجيل الوحدات السكنية، بل ويفاجئ بعضهم أنهم وقعوا فى فخاخ النصابين، الذين يبيعون الوحدات السكنية لأكثر من فرد، أو أن تلك الوحدات أو العقارات تم بناؤها على أملاك تخص الدولة، أو بتراخيص غير سليمة.

ويقدم "اليوم السابع" 5 معلومات لتفادى الوقوع فى فخ النصابين فى حالة رغبت فى شراء وحدة أو عقار سكنى:



مراجعة مستندات الملكية وسند البائع لبيان صفته، وهل يجوز له التصرف بنفسه أو بتوكيل سارى المفعول، وذلك من خلال مكتب التوثيق.

مراجعة الحى أو الوحدة المحلية التابع لها العقار للتأكد من أن العقار غير واقع على أملاك الدولة وله رخصة بناء، وأن الوحدة المراد شرائها تقع فى الأدوار المرخص بها.

الحصول على شهادة بالتصرفات على العقار فى حالة وجود عقد مسجل، للتأكد من عدم وجود تصرفات أخرى على الوحدة السكنية.

التقدم بطلب إشهار البيع لمأمورية الشهر العقارى.

الحصول على توكيل عام بالبيع من البائع للمشترى، وفى حالة عدم تسجيل البائع لملكيته فيتم اختصامه مع المالك الأصلى فى دعوى صحة تعاقد.