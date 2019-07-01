للمرة الأولى.. الأطفال جزء من أسبوع القاهرة للمياه فى 2019.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

كشفت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، والمسئولة عن أسبوع القاهرة للمياه الذى سيقام أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتم التجهيز لفعالية للأطفال ليكونوا جزءًا من مؤتمر أسبوع القاهرة العام الحالى، تحت عنوان "سفراء المياه الصغار" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والتربية والتعليم، حيث ستتضمن أنشطة كثيرة وفعاليات فرعية، إيماناً منهم بضرورة تأهليهم للمستقبل.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الأطفال ممكن أن يلعبوا دور هام جداً فى مستقبل إدارة الموارد المائية مع تطوير قدراتهم وزيادة استقلاليتهم للمشاركة فى عمليات صنع القرار فى المستقبل، وأنه إذا تم تدريب الأطفال على كيفية توصيل الآراء وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، فمن المؤكد سيزيد عندهم الشعور بالانتماء والعدالة والمسؤولية والتعاون.

وأكدت سيد، أن المؤتمر يعقد بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم و الإقليم وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.