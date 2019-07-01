سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 08:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لازم نفهم.. أسباب ترشيد دعم المواد البترولية والطبقات المستفيدة.. فيديو

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:09 م
لازم نفهم.. أسباب ترشيد دعم المواد البترولية والطبقات المستفيدة.. فيديو ترشيد دعم المواد البترولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حقيقة واحدة لا جدال فيها، ألا وهى أن العدالة الاجتماعية عنوان مصر فى 2019، وترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، وما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية، التى يستفيد منها 76 مليون فى كل محافظات مصر.
 
 
تشير الأرقام إلى أن الأجور فى موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتى وفرنا منها 37 مليار فى 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهذا ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة فى مشوار توصيل الدعم لأصحابه.
 

اسعار البنزين

سعر البنزين

المواد البترولية

ترشيد الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

البحر من أمامه والسيف فى ظهره .. أول ملامح مسلسل The Witcher

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

اليوم السابع: الشريحة الأخيرة لترشيد الدعم.. المصريون يصنعون معجزة اقتصادية

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

زى ما هو متغيريش .. أول صورة لـ دانيال كريج لفيلم Bond 25

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

جايسون ستاثام يقبل تحدى جون ماير فى تحدى غطاء الزجاجة .. فيديو

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

أكبر حديقة حيوان بأوروبا تنعى كلب بحر تنبأ بفوز المنتخب الفرنسى عدة مرات

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

موجز6.. انطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى ومبادرة دعم صحة المرأة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

تذكرتى: ربط تذكرة مباريات أمم أفريقيا ببطاقة Fan Id شرط لدخول الاستادات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة