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كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:17 م
كيف ارتفعت صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟ صادرات - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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بالتزامن مع خطط الحكومة لرفع معدلات الصادرات من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وهى الخطة التى وضعتها الحكومة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فهناك عدة عوامل تساهم فى زيادة الصادرات، نستعرضها فى النقاط التالية.
 
- لابد هنا التأكيد على أهمية تنمية وتطوير القدرات والمهارات اللازمة للترويج الخارجى لدى الشركات المصرية المصدرة.
- الاهتمام بالالتزام بالمواصفات المطلوبة فى الأسواق الخارجية .
 
-عدم الاعتماد على مبدأ تصدير الفائض من الإنتاج المحلى.
 
-الاهتمام بسياسة التصنيع من أجل التصدير، حيث تركز هذه الاستراتيجية على مجموعة من الصناعات تتمتع بفرص تصدير مرتفعة من خلال تصنيع المنتجات التى تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية.
 
-تطوير خطوط الشحن وايجاد خطوط شحن مباشرة لعدد كبير من الأسواق الأفريقية.
 
-العمل على جعل مصر مركزاً تجارياً رائداً للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.
 
-زيادة قدرات الموانئ المصرية على جذب سفن الحاويات وكذلك العمل على تنمية القدرات اللوجستية والبنية الأساسية .
 
- الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة لدى المصدرين وهو ما يجعل منتجاتهم مؤهلة للمنافسة في الأسواق الخارجية.

صادرات مصر

تنمية الصادرات

المساندة التصديرية

اليوم السابع بلس

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