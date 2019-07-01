كاريكاتير "يو إس نيوز" يسخر من منكرى تغير المناخ

كتبت: إنجى مجدى

فى إطار تزايد القلق العالمى حيال تنامى ظاهرة التغير المناخى والتى برزت عواقبها بشدة على الطبيعة ولاسيما البحار والمحيطات وما بهم من كائنات، نشرت صحيفة يو إس نيوز أند وورلد ريبورتر كاريكاتير ينتقد اولئك الذين يصرون على إنكار الظاهرة باعتبارها خدعة.



تغير المناخ

الكاريكاتير مقسم إلى ستة صور حيث تشير كل صورة إلى احدى العواقب الناتجة عن الظاهرة. وتشير الصورة الأولى إلى تزايد انتشار الطحالب فى المياه والثانية موت المحار والثالثة أم وطفل تقفا أمام دولفين ميت على الشاطئ والرابعة شخص يصطاد وإذا بالسمكة التى اصطادها ميتة والرابعة تشير إلى ارتفاع مستوى البحر، وفى جميع الصور يتساءل الاشخاص "لماذا؟".

ثم الصورة الأخيرة يرفع شخص لافتة وقد كتب عليها "صدق فى علوم المناخ!"، بينما يرد شخص عليه "لماذا؟"، ويرتدى ذلك الشخص قميص كتب عليه "إنها خدعة كاذبة". وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اول من أشار إلى أن تغير المناخ هى خدعة صينية ذات أهداف تجارية.