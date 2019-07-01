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فودافون تسدد 10 ملايين جنيه غرامة لجهاز الاتصالات عن انقطاع الخدمة فى العيد

الإثنين، 01 يوليه 2019 11:22 م
فودافون تسدد 10 ملايين جنيه غرامة لجهاز الاتصالات عن انقطاع الخدمة فى العيد جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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قال مسؤول رفيع بشركة فودافون في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة سددت نحو 10 ملايين جنيه لجهاز تنظيم الاتصالات لانقطاع الخطة في بعض المناطق قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بعد دراسة قانونية الغرامة المفروضة من الجهاز. 
 
 
وكانت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة فى عدة مناطق، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 فى التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.
 
وأكد الجهاز آنذاك على ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا فى حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها فى مصر.
 
 

فودافون

جهاز تنظيم الاتصالات

شركات المحمول

جودة الخدمة

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