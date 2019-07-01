فنزويلا تدعو المنتجين في (أوبك) إلى مزيد من التعاون لتحقيق استقرار السوق النفطية

فيينا أ ش أ

دعا مانويل فرنانديز وزير البترول الفنزويلي الرئيس الدوري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى المزيد من التعاون بين الدول المنتجة للنفط الخام لتحقيق الاستقرار والتوازن والرواج لصناعة النفط العالمية.

جاء ذلك في كلمة الوزير الفنزويلي اليوم الاثنين أثناء افتتاح الدورة الـ 176 للاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا.

وأضاف الوزير قائلًا: "نجح المنتجون على مدار 30 شهرًا من العمل المشترك في خفض مستوى المخزونات النفطية واستعادة التوازن في السوق بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".

وأشار الوزير إلى إعلان التعاون بين دول أوبك وخارجها حقق نتائج إيجابية للغاية على مدار العامين الماضيين ومن المتوقع أن يحقق المزيد في المستقبل.

وأضاف الوزير أن التحديات التي تواجهها السوق هي مسئولية مشتركة لكل الأطراف، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق هي عملية مستمرة وتحتاج إلى جهود مكثفة.