سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 05:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فنزويلا تؤكد وفاة ضابط معتقل.. وزوجته: "عذبوه كثيرا حتى قتلوه"

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:11 ص
فنزويلا تؤكد وفاة ضابط معتقل.. وزوجته: "عذبوه كثيرا حتى قتلوه" الرئيس الفنزويلى
كراكاس (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الدفاع فى فنزويلا، وفاة ضابط بالجيش قال زعماء المعارضة وأفراد فى أسرته إنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله لمزاعم تورطه فى محاولة انقلاب ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

 

وجاءت وفاة ضابط البحرية الكابتن رفايل أكوستا، فى أعقاب زيارة لميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للتحقيق فى انتهاكات حقوقية بدءا من عمليات القتل خارج إطار القضاء وانتهاء بحالات الاختفاء القسرى.

 

وقال مادورو الأسبوع الماضى إن ضباطا بالجيش، بدعم من ساسة معارضين وزعماء سياسيين أجانب، تآمروا للإطاحة بحكومته.

 

وقالت وزارة الدفاع فى بيان، أمس الأحد، إن أكوستا نُقل لمقر محكمة عسكرية فى 28 يونيو الماضى، لكن بدا عليه الإعياء قبل بدء الجلسة، مما دفع القاضى لإصدار قرار بنقله إلى مستشفى عسكرى، وأنه توفى رغم توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

 

وقالت واليسكا بيريز زوجة أكوستا، فى مقابلة مع تلفزيون فى ميامى، إن زوجها كان واعيا بالكاد أثناء جلسة محاكمته يوم الجمعة بسبب تعرضه للضرب والتعذيب، مضيفة أنه نقل بعدها إلى مركز طبى تابع للجيش، مؤكدة فى مقابلة مع (إى.فى.تى.فى ميامى): "عذبوه كثيرا حتى قتلوه".

 

وأصدرت وزارة الإعلام ومكتب المدعى العام فى ساعة متأخرة، من مساء السبت الماضى، بيانين عن وفاة أكوستا لكن لم يوضح أى منهما سبب الوفاة.

 

ولم ترد وزارة الإعلام حتى الآن على سؤال عبر البريد الإلكترونى عما إذا كان أكوستا تعرض للتعذيب.

 

 


فنزويلا

رئيس فنزويلا

المعارضة

الرئيس الفنزويلى

اعتقال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

لطلاب أولى ثانوى.. 15 معلومة عن مستوى الطالب ببطاقة نتيجة امتحان مايو

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

جوجل تطرح ميزة Fast Share الجديدة لمشاركة الملفات على أندرويد Q

"فاطمة يوسف".. قصة فتاة خرجت لتفضح فبركة قنوات الإخوان لقصص الاغتصاب بالسجون.. اعترفت بضغوط الجماعة عليها لتلفق قصة تعرضها لاعتداء جنسى بأحد الأقسام لتشويه مصر.. اعتذرت وانشقت عن التنظيم لتفضح أكاذيبه

"فاطمة يوسف".. قصة فتاة خرجت لتفضح فبركة قنوات الإخوان لقصص الاغتصاب بالسجون.. اعترفت بضغوط الجماعة عليها لتلفق قصة تعرضها لاعتداء جنسى بأحد الأقسام لتشويه مصر.. اعتذرت وانشقت عن التنظيم لتفضح أكاذيبه

هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية

هاني رمزي: أداء الفراعنة الحقيقي يظهر عند مواجهة المنتخبات القوية

بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

بوتين يجتمع بشكل غير رسمى مع نظيريه البيلاروسى والطاجيكى

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

لو بتفكر تشترى شقة.. اعرف الخطوات الصحيحة عشان ما تقعش فى فخ النصابين

كوبر: مباراة أوغندا الأسوأ دفاعياً للفراعنة.. وهذا الثلاثي الأفضل

كوبر: مباراة أوغندا الأسوأ دفاعياً للفراعنة.. وهذا الثلاثي الأفضل

فيديو.. مصرع عشرة فى تحطم طائرة صغيرة فى مطار بولاية تكساس الأمريكية

فيديو.. مصرع عشرة فى تحطم طائرة صغيرة فى مطار بولاية تكساس الأمريكية

وليد سليمان: "معلول" يستحق التواجد مع منتخب تونس فى الكان

وليد سليمان: "معلول" يستحق التواجد مع منتخب تونس فى الكان

ثورة الإصلاح الصحى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ..3 هيئات لإدارة المنظومة..11 مستشفى و32 وحدة لتقديم الخدمة 24 ساعة..الدولة تتحمل 5 % عن كل فرد من غير القادرين .. وهذه رسوم ومساهمات علاج المشتركين

ثورة الإصلاح الصحى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ..3 هيئات لإدارة المنظومة..11 مستشفى و32 وحدة لتقديم الخدمة 24 ساعة..الدولة تتحمل 5 % عن كل فرد من غير القادرين .. وهذه رسوم ومساهمات علاج المشتركين

صيف نيللى كريم على البحر × 15صورة

صيف نيللى كريم على البحر × 15صورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة