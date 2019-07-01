فلكى كويتى: كسوف كلى للشمس غدا ولا يشاهد فى الكويت

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قال الفلكى والمؤرخ الكويتى العضو الشرفى بجمعية الفلك البريطانية عادل السعدون إن كسوفا كليا للشمس سيحدث الساعة 21ر10 مساء يوم غد الثلاثاء ، مشيرا إلى أنه لا يمكن مشاهدة الكسوف فى الكويت.

وأضاف السعدون - في تصريح صحفي اليوم /الاثنين/ - أن مركز الكسوف سيكون على المحيط الهادىء، ويمر على جنوب أمريكا الجنوبية، وتستغرق مدته من بدايته إلى نهايته ساعتين و44 دقيقة، خلال عبوره من المحيط الهادي إلى أمريكا الجنوبية، موضحا أن أكثر منطقة سيشاهد بها الكسوف لمدة أربع دقائق ونصف الدقيقة، ستكون فوق المحيط الهادئ.

وأوضح أن كسوف الشمس يحدث في أول الشهر القمري، حيث يعبر القمر أمام الشمس، ويغطي قرصه قرص الشمس، ويختفي خلال هذه الدقائق ضوء الشمس، وتظهر نجوم السماء، وتظهر الهالة الشمسية التي تبتعد عن الشمس بملايين الكيلومترات، والتي تبدو واضحة في حالات الكسوف.

كما أشار السعدون إلى أنه حتى نهاية هذا العام، سيحدث كسوف كلي حلقي للشمس في 26 ديسمبر المقبل، وتتم مشاهدته في السعودية، والإمارات، وعمان، والهند حتى جنوب الفلبين.