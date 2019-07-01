فحص عدد من المستشفيات لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد شوارع الطالبية.

ويفحص رجال المباحث المستشفيات الخاصة والحكومية بمنطقة الطالبية، والمناطق المجاورة لها، فى محاولة للتوصل لهوية والدة الطفلة، كما تم إخطار النيابة لإصدار قرار بإيداع الطفلة دار رعاية.

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على طفلة ملقاة بالشارع في الطالبية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.