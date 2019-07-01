فحص بلاغات التغيب لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بمنشأة القناطر، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية المجني عليها.

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل بها إصابة بالرأس.

على الفور، انتقل المقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وجاري فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية المجنى عليها، وتكثيف التحريات لبيان ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.