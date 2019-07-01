سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريا.. والاستطلاع الأربعاء بالمحافظات

الإثنين، 01 يوليه 2019 02:38 م
غدا ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريا.. والاستطلاع الأربعاء بالمحافظات هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لاستطلاع هلال ذو القعدة لعام 1440 هجريًا، غدا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية.

وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد، إنه من المقرر إرسال لجان للمحافظات لاستطلاع الهلال، موضحًا لـ"اليوم السابع"، أن اللجان سترفع تقريرها للمفتى ليعلن الرؤية الشرعية وموعد أول أيام وغرة شهر ذو القعدة.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن هلال ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو وهو اليوم السابق ليوم الرؤية.

وفى يوم الرؤية 29 من شوال لعام 1440 هجريًا الموافق 3 يوليو يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة، أما فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46 و47  دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 35 و56 دقيقة.

 وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا فلكيًا الخميس 4 يوليو.

 


الفلك

هلال ذو القعده

ذو القعهد

استطلاع الهلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن بديل جنش فى الزمالك

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

التعليم: 31 طالبا أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2019.. و62% نسبة النجاح

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

سوبر كورة.. الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ3 مستندات رسمية

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

تريزيجيه أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول بأمم أفريقيا

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

عزيز بودربالة فى حوار لـ سوبر كورة: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح أسطورى للكان

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

امم افريقيا 2019.. سيطرة مصرية على التشكيلة المثالية للمجموعة الاولى

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

العالم يرفع القبعة لمنتخب مصر بعد العلامة الكاملة فى أمم أفريقيا.. صحف المكسيك تحتفل بإنجاز أجيرى.. ليكيب: بداية مثالية للفراعنة.. الكاف يشيد بإنقاذات الشناوى.. والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية أمام أوغندا

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

كيف ترتفع صادرات مصر لدول العالم من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات؟

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة