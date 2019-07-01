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غدا.. بدء أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية الأزهرية بعشر مراكز بالجمهورية

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:00 ص
غدا.. بدء أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية الأزهرية بعشر مراكز بالجمهورية الثانوية اللأزهرية- أرشيفية
كتب لؤى على

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تبدأ غدا الثلاثاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بعشر مراكز تصحيح على مستوى الجمهورية، حيث اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمى السبت الماضى، الامتحانات بمادتى (التوحيد- الصرف)، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، بحسب تقرير غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث سادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.
 
وكان قد وجه الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية جاء فيها : أثبتوا أنكم على قدر التحديات والمسوؤليات المطروحة على عاتقكم، وهذا واضح من التزامكم بالتعليمات، كما أن التقارير الواردة من قطاع المعاهد أثبتت حالات غش محدودة طوال فترة الامتحانات ولم تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أن عمليات التصحيح ستراعى مصالح الطلاب، وتابع فى رسالته: أننا معكم ونقف بجانبكم، ولن يكون هناك أى تهاون أو تقصير فى عملية التصحيح، فمصلحتكم ومستقبلكم بيد أمينة.
 
وشارك في امتحانات الشهادة الثانوية  154954 ألف طالب بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

الازهر الشريف

وكيل الازهر

الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية 2019

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