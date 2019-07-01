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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:02 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية لجنة امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية والصينية، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أنه تم التأكد من وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة

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