ضبط 798 كيلوجراما من الكوكايين داخل شحنة سيارات جديدة فى السنغال

دكار (رويترز)

قالت سلطات الجمارك فى السنغال، أمس الأحد، إنها ضبطت 798 كيلوجراما من الكوكايين داخل سيارات جديدة على متن سفينة قادمة من البرازيل فى أحدث عملية من نوعها قبالة ساحل البلد الواقع فى غرب أفريقيا هذا العام.

وأضافت السلطات أنها عثرت على الكوكايين مساء السبت داخل 15 سيارة كانت تنقلها السفينة التى رست بميناء فى العاصمة دكار.

وتأتى العملية بعد ضبط 238 كيلوجراما من الكوكايين يوم، الأربعاء الماضى، كانت مهربة من البرازيل بطريقة مشابهة فى ميناء بدكار أيضا.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الأسبوع الماضى إن 3.4 طن من الكوكايين ضبطت فى أفريقيا عام 2017 فى عودة لمستويات عام 2013 عقب تراجعها إلى 1.2 طن فى 2015.

وتعود أكبر عملية ضبط كوكايين فى تاريخ السنغال إلى عام 2007 حين صادرت السلطات زهاء 2.5 طن قدرت قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار.