ضبط 100 طن أسمدة داخل مخزن غير مرخص ببنها

القليوبية ــ إبراهيم سالم

شن قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية، حملة على محلات ومخازن المبيدات بمدينة ومركز بنها، وذلك بناء علي تعليمات المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وبعد عمل التحريات اللازمة تم ضبط مخزن بدون ترخيص للاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدائرة مركز بنها.

ومن ناحيته، أكد نصر عبد البديع مدير الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، أن الحملة تضمنت المرور علي المحلات والمخازن التي تعمل في تجارة المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق مركز ومدينة بنها، مشيرا إلي أنه بناء علي التحريات أمكن ضبط مخزن لتجارة المبيدات بدون ترخيص، وضبط بداخله 100 طن مبيدات وأسمدة زراعية تم التأكد من صلاحيتها.

وأضاف مدير الرقابة علي المبيدات والمخصبات بزراعة القليوبية، أنه تحرير محضر بالواقعة وتكليف صاحب المخزن بالتقدم بالأوراق اللازمة لسرعة انهاء التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.