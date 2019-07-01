ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائه بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.