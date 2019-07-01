صور.. وكيل "صحة الشرقية" يتابع أعمال نقل محرقة مستشفى أبو كبير لمجمع المحارق بالخطارة

الشرقية : حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قام بزيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو كبير المركزى يرافقه الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، ومحمود عبد الفتاح من مكتب وكيل الوزارة، وأنه تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وبعض الأقسام الداخلية، وذلك فى وجود الدكتور ياسر عبد الرحيم مدير المستشفى، واطمأن على المرضى والخدمة الطبية المقدمة لهم، وتحدث مع الأطباء عن وجود أى نواقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالعناية المركزة، والاستقبال، وباقى الأقسام الأخرى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه شدد على رفع بعض الرواكد وتطبيق سياسة مسح الأسطح بجميع الغرف بالمستشفى، وتابع الأعمال التى تتم بالمحرقة والجارى نقلها من المستشفى لمجمع المحارق بالخطارة طبقا للخطة الموضوعة، وبعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة للأعمال.