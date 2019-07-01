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صور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفنى بوزارة التعليم العالى

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:22 م
صور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفنى بوزارة التعليم العالى نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفنى بوزارة التعليم العالى
المنوفية _محمد فتحى

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استقبل الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الاثنين، لجنة المتابعة والدعم الفنى التابعة لإدارة المشروعات ومركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالى.

وتضمنت اللجنة الدكتورة ناهد محمد مصطفى أستاذ بكلية الطب جامعة السويس وخبير بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات وزارة التعليم العالي، الدكتورة دينا حسن عبد الشافى خبير داخلى بمركز القياس والتقويم وأستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، الدكتور أشرف بهجات خبير داخلى بمركز القياس والتقويم كلية الدراسات العليا التربية جامعة القاهرة.

وحضر الاستقبال الفريق الإدارى لمشروع القياس والتقويم الدكتور جمال الدهشان المدير التنفيذى للمشروع وعميد كلية التربية، الدكتور رفيق سعيد البربرى نائب المدير التنفيذى، الدكتورة وفاء زهران مسئول وحدة المتابعة وجودة الأداء وعميدة كلية الصيدلة، الدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة جيهان صادق وحدة انتاج بنوك الاسئلة، الدكتور عمرو مسعد مسئول الخدمات التكنولوجية والدعم الفني، الدكتورة هيام مصطفى وحدة التدريب والاستشارات، الدكتور إكرامى زهر وحدة استطلاعات الرأى والاحصاء.

واستهدف اللقاء زيارة الربع الثانى للدعم لإدارة المشروعات للدعم الفنى ومتابعة مشروع القياس والتقويم بجامعة المنوفية، وعرض لآخر المستجدات فى الربع الثانى من المشروع والزيارات الميدانية للوحدات التابعة للمشروع.

وتم عرض من قبل نائب المدير التنفيذى الدكتور رفيق البربرى ما تم انجازه فى المشروع على المستوى الفنى والمالى والادارى، ثم قام الوفد بتفقد مراكز القياس التقويم بكليات الطب، التجارة، التربية، والتربية النوعية.

 

 

نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي (1)
نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي 

 

نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي (2)
نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي 

 

نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي (3)
نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي 

 

نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي (4)
نائب رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة المتابعة والدعم الفني بوزارة التعليم العالي 

المنوفيه

جامعه المنوفيه

رئيس جامعه المنوفيه

الدعم الفنى

وزارة التعليم العالى

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