صور.. محافظ الشرقية يأمر بإستكمال تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بإستكمال أعمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية بنطاق المدينة، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بالتعدى بالبناء أو التبوير على الأرض الزراعية ومخالفة القانون .

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز مشتول السوق لمتابعة سير وانتظام العمل بالمنشآت الحكومية والمخابز والإطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع وانتظام حركة المرور .

تجول المحافظ داخل شوارع المدينة و تلاحظ له عدم تنفيذ الإزالة الكاملة للمبانى المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية، ليأمر رئيس المركز بالإشراف بنفسه على متابعة و تنفيذ قرارات الإزالة والتأكد من إزالة المبانى المخالفة بالكامل وتسويتها بسطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالبدء فوراً فى إعادة تأهيل ورصف وتجميل شوارع المدينة وخلق محاور مرورية جديدة ، ومتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع أكوام القمامة أولاً باول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدى على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل شوارع المدينة.

أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء هو التصدى للتعديات بالبناء أو التبوير على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المقامة بالمخالفة، وكذلك إعداد ووضع التصورات اللازمة لتطوير وتجميل مداخل المدن وفتح محاور مرورية جديدة لإعادة الإنضباط فى للشارع ونيل رضا المواطنين.

كما فاجأ المحافظ أحد المخابز و شدد على نظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز و الأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف و إستفسر من الأهالى عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعا لحدوث أى تلاعب او إستغلال لهم .

وجه مدير مديرية التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز و التأكد من الإلتزام بحصص الدقيق المقررة لها و تقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحقه .

كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية سيرا على الأقدام داخل شوارع المدينة للوقوف على مستوى نظافة الشوارع و التأكد من رفع الإشغالات و الأكشاك المخالفة من الطرق الرئيسية و تهيئة الطريق أمام حركة السيارات و عبور المواطنين .



جولة لمحافظ الشرقية بمركز مشتول السوق



جولة لمحافظ الشرقية بمركز مشتول السوق



جولة لمحافظ الشرقية بمركز مشتول السوق



جولة لمحافظ الشرقية بمركز مشتول السوق



جولة لمحافظ الشرقية بمركز مشتول السوق