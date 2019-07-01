سوبر كورة
Ads
الإثنين، 01 يوليه 2019 11:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قصة سيدة رفضت العمل بمؤهلها واحترفت تصنيع المشغولات الجلدية بالغربية

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:57 ص
صور.. قصة سيدة رفضت العمل بمؤهلها واحترفت تصنيع المشغولات الجلدية بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قصة نجاح سطرتها سيدة فى العقد الرابع من العمر، فى تصنيع المشغولات الجلدية المختلفة من شنط وأحذية بألوان وأشكال مختلفة باستخدام الجلد الطبيعي، واستطاعت أن تروج لمنتجاتها وتغزو بها الأسواق وتحقق نجاحا كبيرا لمنتجاتها المختلفة.

بدأت هبة شاهين نشاطها منذ عام ونصف برأس مال 5 ألاف جنيه، استغلته فى شراء الجلود ومستلزمات الانتاج، بعدما حصلت على تدريب ضمن مبادرة الست المصرية.

تقول هبه شاهين 39عاما ،أنها تخرجت من كلية التجارة  جامعة المنصورة، متزوجة ولديها أولاد، أنها رفضت العمل بمؤهلها الدراسي، وجلست فى المنزل لرعاية اولادها وتلبية رغباتهم، وكان تستغل اوقات فراغها فى الخياطة، مستغلة الخبرة البسيطة التي تعلمتها من شقيقتها الكبرى خريجة كلية الفنون الجميلة والتي كانت سببا فى سلوكها لطريق التصنيع اليدوي.

وأشارت إلى أنها سمعت عن مبادرة الست المصرية، وما تقدمه من خبرات وتعليم السيدات لمهارات وفن التصنيع حتى يعتمدن على انفسهن وتوفير فرص عمل لهن، موضحة انها لم تفوت الفرصة وبادرت بالاشتراك فى المبادرة واستفادت بشكل كبير واكتسبت الخبرة فى تصنيع الجلود على يد عدد من المدربين.

وأوضحت هبه شاهين أنها قررت ان تخطو او خطوة عملية فى تنفيذ مشروعها، فبدأت برأس مال 5ألاف جنيه وقامت بشراء مستلزمات التصنيع من جلود وخامات، وانتجت مجموعة من  الشنط الجلدية وادخلت في الوان مختلفه.

وأضافت هبه شاهين بمرور الوقت وكثرة الممارسة استطاعت ان تكتسب المهارات والخبرة فى تصنيع المشغولات الجلدية، وتوسعت فى شراء الخامات ومستلزمات التصنيع من منطقة باب الشعرية بالقاهرة، وتقوم بعد ذلك بتصنيعها وتحويلها إلى شنط بألوان جذابة، وتدخل عليها شغل النحت لإضفاء اشكالا جمالية عليها.

وأشارت إلى أنها تعرفت على مصميين ازياء وهاند ميد واستفادت من أفكارهم فى تطوير نشاطتها وإضفاء كل ما هو جديد عليها، موضحة أنها صنعت شنط جلد بأشكال من أفكار خارج الصندوق منها شنط على شكل ورقة كوتشينه وشنطة على شكل جيتار وشنط على شكل راديو واخرى على شكل عبوة فيشار وشنطة على شكل كاميرا، وهذه التصميمات لاقت اقبالا من فئة من الجمهور لما تتميز به من اختلاف عن التصميمات الموجودة بالسوق.

وأوضحت أنها اسست مع 6 سيدات فريقا لتصنيع المنتجات الجلدية،  وبدأو فى العمل سويا فى مجال تصنيع الشنط الجلد والاحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي بأشكال وتصميمات مختلفة واستطاع الفريق ان يحقق نجاحات عديدة، وقاموا بتطوير نشاطهم إلى تصنيع جيليهات من الجلد الطبيعي، بعد التدريب على الخياطة، مبينة ان لديها افكار  جديدة سيتم تنفيذها  على ارض الواقع خلال الفترة القادمة، وغزو الأسواق بها.

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(1)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(2)
 
 
مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(3)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(4)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(5)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(6)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(7)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(8)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(9)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(10)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(11)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(12)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(13)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(14)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(15)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(16)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(17)
 
مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(18)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(19)
 

 

مشغولات-جلديه-لهبة-شاهين-(20)
 

 


تصنيع المنتجات الجلديه

اخبار مصر

الغربيه

قصه نجاح سيده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصة نجاح أيمن نافع فى تصنيع سراير وغربال المواليد برعاية جهاز المشروعات بالغربية.. بدأ مشروعه بـ3 آلاف جنيه وحصل على دعم 30 ألف جنيه لتطوير نشاطه.. ويُثني على معارض جهاز المشروعات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:00 ص

قصة نجاح صيدلانية بمستشفى أطفال جامعة المنصورة فى تصنيع المشغولات الجلدية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:00 ص

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بالغربية.. أحمد العقاد يصنع منتجات خشبية وألعاب تعليمية وديكورات ويصدر لأمريكا وفرنسا وعمان.. ويؤكد: استفدت من دعم الجهاز.. وأسعى للحصول على قرض بقيمة مليون جنيه

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 م

صور.. قصة نجاح جديدة بدعم من "تنمية المشروعات" بالمنوفية.. الشاب أشرف عبد الغنى: حصلت على قرض 36 ألف وأصبح رأس المال 150 ألف جنيه..واحترفت "تفصيل البدل".. وأدعو الشباب عدم انتظار الوظيفة الحكومية

السبت، 25 مايو 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

الفيفا: صلابة مصر الدفاعية حرمت أوغندا من التسجيل

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

في حمام السباحة.. أخر صورة لمحمد صلاح بعد التأهل لدور الـ 16بأمم أفريقيا

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

الصحافة المكسيكية تحتفل بصعود منتخب مصر مع أجيرى لدور الـ 16بأمم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

فيديو معلوماتى.. أبرز الفوائد الصحية للكرنب الكالى

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كل أهداف الأحد.. منتخبنا يتخطى أوغندا بثنائية وإسبانيا بطل أوروبا للشباب

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

كيف نجحت تحركات السيسى الخارجية فى إعادة التوازن للدبلوماسية المصرية؟

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى واشنطن بعد زيارة تاريخية لكوريا الشمالية.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج خلال إحياء ذكرى تسليمها للصين.. مصرع 10 فى تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس.. تحطم جسم طائر مجهول فى قبرص

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

صور.. لو مسافر الإسماعيلية.. ننشر دليلك الكامل للشؤاطى بالأسعار والخدمات

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

5 أسباب قوية لانهيار الزواج وفشله.. البحث عن المثالية أبرزها

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

منتخب الجزائر يسعى لإنتصار جديد فى أمم أفريقيا 2019 ضد تنزانيا

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

تشييع جثمان الفنان عزت أبوعوف من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة