صور.. رفع 35 طن قمامة فى حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بجنزور فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حملة نظافة مكبرة بالوحده المحلية لقرية جنزور حيث تم رفع تراكمات القمامة بقرية بجنزور والطرق الرئيسية بالقرية حيث كانت تؤدي تراكمات القمامة الي سوء المنظر الجمالي لهذه الشوارع، بالاضافة الي سوء المظهر العام بتلك الاماكن.

وأسفرت الحملة عن رفع 35 طن قمامة بتجمعات بقرى الوحدة، كما تم تركيب 40 كشاف إنارة ليد لإضاءة الشوارع وتوفير الطاقة، كما قام الجليدر بتسوية الشوراع الرئيسية بهذه المنطقة لتيسير سهولة حركة السير.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات من المهندس محمد الهنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، فى تنظيم حملات لرفع القمامة بالقرى والحفاظ على المنظر الجمالى .