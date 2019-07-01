صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد بعد اصطدامها بسيارة ملاكى فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الطريق الزراعى بمنطقة قليوب، صباح اليوم، حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نصف نقل محملة بالحديد، مما أدى إلى انقلاب السيارة نصف نقل بوسط الطريق، وهروب السيارة الملاكى.

وأكد حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، أنه فور تلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نصف نقل محملة بحديد التسليح، تم الانتقال لموقع الحادث، مشيرا إلى أن التصادم أدى إلى انقلاب السيارة المحملة بالحديد وانفصال الإطار الخلفى، ولا يوجد خسائر بالأرواح.

وأوضح طلبه، أنه تم الدفع بلودر المدينة لاستعدال السيارة، وفتح الطريق أمام الحركة المرورية بالطريق الزراعى من جديد، والعمل على وجود سيولة مرورية.

تصادم سيارة ملاكى ونصف نقل



تصادم سيارة ملاكى ونصف نقل