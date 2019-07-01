صور.. السيطرة علي حريق أسفر عن تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري دون إصابات بإسنا

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى كرم نخيل بقرية السريب بمدينة إسنا، وانتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإنتقل لموقع الحريق كل من الأمير أحمد مصطفى رئيس الوحده المحلية بمجلس قروي كومير، ومحمد عشرى رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، والنقيب حامد متولى رئيس الحماية المدنية بإسنا، وتبين أن النيران أتت على 30 نخلة تفحمت بالكامل وإحترقت ماكينة رى، ولم تسفر النيران عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (1)

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (2)

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (3)

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (4)