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صور.. السيطرة علي حريق أسفر عن تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري دون إصابات بإسنا

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:15 م
صور.. السيطرة علي حريق أسفر عن تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري دون إصابات بإسنا حريق نخل
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، مساء اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق نشب فى كرم نخيل بقرية الشريب التابعة لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة رى بالمنطقة، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى كرم نخيل بقرية السريب بمدينة إسنا، وانتقلت على الفور 3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإنتقل لموقع الحريق كل من الأمير أحمد مصطفى رئيس الوحده المحلية بمجلس قروي كومير، ومحمد عشرى رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، والنقيب حامد متولى رئيس الحماية المدنية بإسنا، وتبين أن النيران أتت على 30 نخلة تفحمت بالكامل وإحترقت ماكينة رى، ولم تسفر النيران عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (1)
تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (1)

 

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (2)
تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (2)

 

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (3)
تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (3)

 

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (4)
تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (4)

 

تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة ري (5)
تفحم 30 نخلة وحرق ماكينة رى (5)

 


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