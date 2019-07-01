صور .. اضبط مخالفة .. بلاعات مكشوفة بدون أغطية بقرية الراهبين بسمنود

الغربيــــة - مصطفى عادل

يشهد طريق سمنود الراهبين الرئيسى بالشارع المؤدى للقرية وجود العديد من البلاعات المفتوحة بدون أغطية أمام المنازل والمصانع الواقعة على الطريق مما يهدد بوقوع كارثة تهدد أرواح الأطفال والكبار، من المترددين على الطريق ومرتادى الشارع الرئيسى بالمنطقة المؤدى إلى داخل وخارج القرية والتى يربطها بالعديد من القرى المجاورة لوجود بلاعات مجارى بدون أغطية.

وقام الأهالى بتقديم العديد من البلاغات لغرفة الطوارئ بمركز ومدينة سمنود والوحدة المحلية للقرية للتحرك لتغطية البلاعات خشية سقوط أحد بها خاصة فى ظل التواجد المكثف من المواطنين المترددين على المكان من العاملين بالمصانع.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربيــــة بسرعة التدخل لتغطية البلاعات قبل وقوع الكارثة وخشية سقوط ضحايا بهذه البلاعات.



