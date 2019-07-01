صور.. أسعار الإقامة والإعاشة بمصيف مطروح والساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالى

تتماشى أسعار وتكاليف الإقامة والإعاشة بمرسى مطروح والساحل الشمالي، مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمترددين على المصيف سنوياُ يكتسبون خبرات ومعرفة تمكنهم من قضاء مصيف ممتع بتكاليف تناسبهم، حيث تكون لديهم المعرفة بأماكن وأسعار السكن المناسب في التوقيتات المختلفة خلال موسم الصيف السياحي، وكذلك أسعار المطاعم وأماكن السهر والترفيه التي تناسبهم.

ونقدم للراغبين في قضاء إجازة المصيف لأول مرة والمصطافين دائمي التردد على الساحل الشمالي ومطروح، عرضا وافيا لتكاليف الإقامة والإعاشة، التي تناسب مختلف الميزانيات، بشكل تقريبي.

تستوعب الشقق المفروشة والشاليهات، معظم المصطافين، والتي تقدر بعشرات الآلف من الوحدات المصيفية، وتتفاوت مستوياتها ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التي تطل على البحر مباشرة، وتكون جميعها متاحة وبأسعار منخفضة مع بداية المصيف، وتبدأ الأسعار في الارتفاع مع بداية شهر يوليو، إلى أن تصل لأعلى معدلاتها خلال ذروة المصيف في شهر أغسطس وفترة عيد الأضحى، والتي يفضل الحجز مقدماً بسبب الإقبال الكبير وارتفاع نسب الإشغال خلال هذه الفترة.

كما تنتشر الفنادق الشعبية والسياحية العادية ذات الإيجارات المتفاوتة حسب مستوى وموقع كل فندق، والفنادق المصنفة سياحيا بعدد النجوم بمستوياتها الخمس، وتتغير أسعار هذه الفنادق وترتفع تدريجيا حتى تتضاعف أسعارها خلال ذروة المصيف والأعياد.

ويتراوح إيجار الشقق المفروشة، ما بين 200 جنيه إلى 300 جنيه فى اليوم الواحد، بالمناطق البعيدة والأحياء السكنية والشعبية، ويتحدد السعر حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش ويرتفع الإيجار اليومي للمستوى المتوسط ، ليتراوح من 400 جنيه إلى 700 جنيه لليوم الواحد.

وتتراوح أسعار الشقق والشاليهات المطلة على البحر والتي تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، لتبدأ من 700 جنيه وتتجاوز 1500 جنيه فى اليوم الواحد، وتتشابه هذه الأسعار مع أسعار تأجير الشاليهات مع بعض قرى الساحل الشمالي.

وترتفع الأسعار بشكل أكبر بالقرى والفنادق والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، لتتراوح بين 2000 جنيه و 5000 آلاف جنيه وتزيد الأسعار في الأماكن ذات الخصوصية والتميز، لتتراوح بين 6 آلاف و20 ألف جنيه للشاليه أو الجناح لليلة الواحدة .

وتتفاوت أسعار الإقامة فى الفنادق بمدينة مرسى مطروح حسب مستواها بدءًا من الشعبية التى تبدأ من 150 جنيها وحتى 300 جنيه للغرفة مرورا بالسياحية العادية التى تتراوح أسعرها بين 500 و700 جنيه وذات الـ 3 نجوم تتراوح بين 800 إلى 1500 جنيه للغرفة، حسب الموقع وحسب التوقيت من الموسم السياحى، بينما ترتفع أسعار الفنادق الفاخرة ذات الـ4 و5 نجوم لتتجاوز الـ 400 دولار للغرفة أو ما يعادلها بالجنيه المصري.

تعتبر تكاليف الإعاشة عادية، خلال موسم الصيف السياحي بمطروح، ولا توجد حالات استغلال أو مغالاة في أسعار المواد الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، في الأسواق والمحلات، فهي تماثل أسعارها بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى بشاشة وطيبة أهالى مطروح فى التعامل، إضافة للشعور بالأمان والراحة فى جميع الأماكن بالمحافظة، التي تتمتع بالاستقرار الأمني وانخفاض مستوى الجرائم والنزاعات وحسن التعامل بين الجميع.

كما تنتشر مجموعة كبيرة من المطاعم، والتي تتفاوت أسعارها حسب مستوى ونوعية الوجبات التي تقدمها، فهناك مطاعم بمستويات مختلفة للأكلات الشعبية مثل الفول والفلافل والكشري وغيرها من الأصناف، والمطاعم المتوسطة للأسماك واللحوم والمشويات، إلى جانب المطاعم الشهيرة وذات الخصوصية والسياحية، والتي تكون أسعارها أضعاف أسعار المطاعم الأخرى.

وتنتشر في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، مجموعة متميزة من المطاعم البدوية، التي اكتسبت شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، لتقديمها جميع الوجبات الشهية التي تعد وتقدم على الطريقة البدوية، وغالبا ما يكون داخل هذه المطاعم أماكن وقاعات شبه مغلقة، للعائلات المحافظة والمجموعات التي ترغب في الخصوصية، وتكون الجلسات على نظام القعدة البدوية أو على طاولات السفرة.



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (2)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (3)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (4)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (5)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (6)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (7)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (8)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (9)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (10)



قضاء مصيف ممتع بمطروح والساحل الشمالي (12)