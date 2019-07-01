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صحة الشرقية: ضبط 2 طن جبن فاسد فى مصنع ألبان بدون تراخيص

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:08 م
صحة الشرقية: ضبط 2 طن جبن فاسد فى مصنع ألبان بدون تراخيص جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 191 كيلو جبن رومى فاسد تحفظ على طن و800 كيلو جبن أبيض معبأ فى علب بها صدأ، تم ضبطها فى مصنع ألبان بدون تراخيص.

قاد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة للتفتيش على مراقبة الأغذية بالتنسيق مع مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات بحملة مكبرة لمراقبة الأغذية يترأسها وكيل الوزارة على المصانع والمنشآت الغذائية بدائرة مدينة القنايات.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان غير مستوف للاشتراطات الصحية، وتم ضبط 1 طن، 800 كجم أغذية عبارة عن 100 عبوة جبنة تزن كل عبوة 18 كجم وذلك لوجود صدأ خارجى على العبوة، وأيضاً المخزن غير مستوف للاشتراطات الصحية.

كما تم إعدام 191 كجم أغذية عبارة عن 10 أقراص جبنة رومى، وهوالك إنتاج جبنة رومى وذلك لتغيرها فى خواصها الطبيعية، ووجود عفن خارجى عليها، فيما تم سحب عينات الأغذية اللازمة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير عدد 2 محضر جنحة صحية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لجميع مفتشى الصحة بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أعمال "مراقبة الأغذية، صحة البيئة، الصيدلة، والعلاج الحر، والسلامة والصحة المهنية، وغيرهم" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.


صحه الشرقيه

جبن رومى فاسد

الشرقيه

مصنع البان

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