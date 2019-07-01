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شرطة عجمان تعلن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50%

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:42 م
شرطة عجمان تعلن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50% تحرير مخالفات مرورية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن شرطة عجمان بدأت اليوم الاثنين، بتنفيذ وتطبيق مبادرة خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وذلك بمناسبة عام التسامح ومن أجل تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمى الطريق.

 

وكانت قد أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان خلال العام الجاري عن المبادرة بتخفيض المخالفات بنسبة 50% شريطة التزم السائق بعدم ارتكاب مخالفة لمدة 6 اشهر وعليه يتم تطبيق نسبة الخصم لكافة المخالفات القديمة، وذلك من أجل تشجيع جميع قائدي المركبات بالالتزام بقواعد السير والمرور.

 

كما تشمل مبادرة الخصم الاعفاء من حجز المركبات والغرامة في حالة الالتزام بعدم ارتكاب مخالفة مرورية خلال 6 أشهر، إذ أن المبادرة ربطت بسلوك قائدي المركبات الايجابي وأهمية التزام الجميع بقوانين وأنظمة السير والمرور من أجل الحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق.

 


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الامارات

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المخالفات

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