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شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. أسعار وأماكن السياحة بمدينة الغردقة جزيرة الجفتون
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم مدينة الغردقة الكثير من المزارات السياحية المعروفة التى يقبل عليها السياح من كل الدنيا، تعرف عليها وعلى تكلفتها .

ـ متحف الأحياء البحرية من خلاله تشاهد الدلافين داخل صناديق ضخمة

ـ رحلة بحرية لجزيرة الجفتون تكلفتها للفرد باللنشات الجماعية من 200 إلى 400  جنيه

-رحلة سفارى جبلى لمشاهدة عادات وتقاليد البدو تكلفتها 250 جنيها تقريبا

ـ متحف الرمال لمشاهدة تماثيل المشاهير منهم نابليون بونابرت والملكة إيزيس

ـ مزار "mini Egypt Park" وبه مصغرات لمعالم مصر مثل أبو الهول

ـ بيت الدولفين وهو عبارة عن عروض فنية تقدمها الدلافين لمتعة الأطفال والكبار


الغردقة

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اليوم السابع بلس

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