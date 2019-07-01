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شاهد.. "دباديب وقلوب" على أبواب لجنة ثانوية عامة بالقليوبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:25 م
شاهد.. "دباديب وقلوب" على أبواب لجنة ثانوية عامة بالقليوبية "دباديب وقلوب" على أبواب لجنة ثانوية عامة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد محيط مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، حالة رومانسية لخطيب إحدى الطالبات بالثانوية العامة، حيث قام خطيب الطالبة بانتظارها أمام المدرسة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة اليوم للقسمين الأدبى وعلمى علوم، وقام بإهدائها مجموعة من الدباديب والقلوب الحمراء، تعبيرا عن حبه لها.

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وانتهى اليوم طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحان اللفة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، مؤكدين أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط صعبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268،938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

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كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

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وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156،371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية

اللغة الأجنبية الثانية

امتحان مادة التربية الوطنية

الثانوية العامة

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