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شاهد.. آثار قصف الطيران التركى لمنازل المدنيين فى مدينة ترهونة الليبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:56 م
شاهد.. آثار قصف الطيران التركى لمنازل المدنيين فى مدينة ترهونة الليبية اثار القصف التركى لمدينة ترهونة
كتب : أحمد جمعة

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نشر المجلس البلدى لمدينة ترهونة، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يبرز آثار القصف الجوى التركى على منازل المدنيين فى المدينة، وذلك بعد استهداف طائرات بدون طيار تركية مسيرة لعدد من منازل المدنيين.

وأدان المجلس البلدى لمدينة ترهونة فى بيان صحفى استهداف الطيران التركى لمنازل المدنيين فى المدينة، لافتا إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال ونساء بسبب القصف التركى لمنازل المدنيين، مؤكدا أن القصف الذى تقوم به المليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة يندرج ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليا.

استهدفت طائرات تركية بدون طيار، الاثنين، مدينة ترهونة أحد أبرز المدن الحاضنة للقوات المسلحة الليبية غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطنى الليبى فى بيان صحفى، إن طائرات تركية بدون طيار استهدفت مدينة ترهونة، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة يتولى تشغيلها ضباط أتراك فى طرابلس.

 كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد أعلن حالة التعبئة والنفير العام فى الأراضى الليبية ردا على التهديدات التركية لليبيا.

كانت وزارة الخارجية فى الحكومة الليبية المؤقتة، قد حذرت اليوم الاثنين، الحكومة التركية من أى عمل يهدد سلامة المواطنين الليبيين أو ممتلكاتهم  فى الداخل والخارج، مطالبة أنقرة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا، ووقف دعمها للميليشيات والجماعات المسلحة الإرهابية.

طالبت الخارجية الليبية المجتمع الدولى، بتحمل مسؤولياته والتحقيق فى الجرائم التى ترتكبها الميليشيات المدعومة من الحكومة التركية خاصة فى مدينة غريان، وقبلها غرغور والرويمى وبراك الشاطى ودرنة وبنغازى وبنى وليد وتازربو وكافة المدن الليبية.


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