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سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائه فى إمبابة

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:07 م
سقوط عاطل بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائه فى إمبابة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، وضبط بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

 

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تجارة المخدرات

حيازة أقراص مخدرة

ضبط تاجر مخدرات

قسم إمبابة

أمن الجيزة

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