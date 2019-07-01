رويترز: ألمانيا تشعر بقلق شديد بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووى

رويترز

قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية، إن ألمانيا تشعر بقلق شديد بشأن إعلان إيران اليوم الاثنين، تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015.

وقال المصدر "ندعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وعدم تقويض الاتفاق النووي أكثر من ذلك" مضيفا أن بلاده ستدرس بعناية مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الخطوات التالية بشأن إيران.

والإجراء الإيراني هو أول خطوة كبيرة تنتهك الاتفاق منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق قبل أكثر من عام.