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روسيا تأسف لتجاوز إيران الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:10 م
روسيا تأسف لتجاوز إيران الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب نائب وزير الخارجية الروسية سيرجى ريابكوف
أ ش أ

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أعربت روسيا، اليوم الاثنين عن أسفها إزاء قرار إيران الخاص بتجاوز الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب، داعية طهران إلى التحلى بالمسؤولية فى تنفيذ اتفاق الضمانات، ومؤكدة فى الوقت نفسه ضرورة منع التصعيد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجى ريابكوف، فى تصريحات صحفية خلال مشاركته فى أعمال منتدى (فالداى للحوار) بثتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - "تجاوز إيران حد الـ300 كيلوجرام من اليورانيوم أمر مؤسف لكن لا يجب تهويل الأمر"، داعيا كل الأطراف الأوروبية المشاركة فى خطة العمل الشاملة المشتركة إلى عدم تأجيج الوضع.

وحث ريابكوف، الإيرانيين على ضرورة التحلى بأقصى درجات المسؤولية فيما يخص خطواتهم فى هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بتطبيق إيران اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الملحق بها.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسى، أن إيران تواجه ضغوطا غير مسبوقة وتضييقا أمريكيا لا نظير ولا مثيل له، تجرى ممارسته من خلال العقوبات، مشددا على ضرورة أن تبقى طهران طرفا فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وألا تخرج منها.

وكانت طهران قد أعلنت فى وقت سابق اليوم عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب "300 كيلوجرام" فى إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها بالاتفاق النووى، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على إيران.

 


الاتفاق النووى الايرانى

الخارجية الروسية

تخصيب اليورانيوم

الصراع الامريكى الايرانى

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