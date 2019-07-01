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رئيس وزراء فلسطين يلتقى وزير داخلية بريطانيا.. ويؤكد: إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:02 ص
رئيس وزراء فلسطين يلتقى وزير داخلية بريطانيا.. ويؤكد: إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات رئيس وزراء فلسطين ولقاء مع وزير الداخلية البريطانى
كتب محمد تهامى زكى

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التقى رئيس الوزراء الفلسطينى وزير الداخلية محمد اشتية، فى رام الله، أمس الأحد، وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، بحضور القنصل البريطانى العام فى القدس فيليب هول.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطينى، أن إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات الموقعة معها ولم تحترمها، وتقتحم يوميًا المناطق الفلسطينية، وتعتقل الفلسطينيين وتصادر ممتلكاتهم وتهدم منازلهم، وكان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس من منزله، مطالبًا سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأموال الفلسطينية كاملة دون أى اقتطاعات، الأمر الذى إذا ما استمر سيؤدى إلى أزمة حقيقية ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن.

وأشار أشتية، إلى أن سلطات الاحتلال تنوى مصادرة أجزاء من الضفة الغربية، بهدف القضاء على حل الدولتين، مطالبًا الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود عام 1967  كرد على ذلك.

 


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