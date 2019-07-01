رئيس مجلس الدوما: تنسيق قوانين مكافحة الارهاب أولوية لبرلمانات العالم

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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين أن مسائل تنسيق القوانين فى مجالات مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية هى الأولوية للعمل المشترك لبرلمانات العالم.

وقال فولودين ـ فى كلمة ألقاها فى المنتدى الدولي الثانى بعنوان: "تطوير العمل البرلمانى" الذى افتتح أعماله اليوم فى موسكو ـ إننا "نرى أن مهمة الهياكل البرلمانية هي إيجاد حلول للمسائل التي تهتم بها دولنا"، داعيا أعضاء البرلمانات العالمية لتحديد أولوياتهم، ومنها حل مسائل تنسيق القوانين في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

ويعقد في موسكو حاليا وحتى الـ3 من الشهر الجاري المنتدى الدولي الثاني "تطوير العمل البرلماني".. ويضم برنامج المنتدى بحث المسائل الحيوية للأمن والاستقرار الدولي وتطوير الاقتصاد الرقمي وسياسة الشباب والبيئة، ويشارك في أعمال المنتدى نحو 800 برلماني وخبير من أكثر من 130 دولة.