رئيس جامعة بنى سويف يدشين أول مركز لخدمة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة

بنى سويف : هانى فتحى

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بنى سويف، احتفالية كبرى للذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وتكريم شهداء الجيش والشرطة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتمية البيئة، الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، ولفيفا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط حضور لافت من الطالبات.

وخلال الاحتفال، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن تدشين أول مركز لخدمة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، والذى يعد فريدًا من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، ويهدف إلى تقديم كافة أنواع الدعم النفسى والمادى والمعنوى لكل أبناء الشهداء، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم أثناء مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا على أن الجامعة لا تألو جهداً فى خدمة أبناء الشهداء وتكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم، وتبذل كل ما فى وسعها لدعمهم ورعايته، لأنهم أبناء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار ونهضة الوطن.

وفى نهاية الاحتفال، قام رئيس الجامعة بتكريم أسرة الشهيد النقيب أحمد سيد أحمد سعد وأهداهم درع الجامعة .