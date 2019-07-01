رئيس أوكرانيا: هناك أمل ضعيف لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع فى دونباس

كييف (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكرانى الجديد، فلاديمير زيلينسكى،اليوم الاثنين، إن هناك أملا ضعيفا لإنهاء المرحلة الساخنة من النزاع فى دونباس، بعد فصل القوات فى منطقة "ستانيتسا" بلوجانسك.

وأضاف زيلينسكى ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ "لا توجد أية خيانة، ولا يوجد انتصار أيضا".. واصفا ما تم التوصل إليه بأنه أول نجاح صغير تم تحقيقه .. داعيا النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعى إلى التزام الهدوء.

وتأتى هذه التصريحات بعد إعلان منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، التى تراقب وقف إطلاق النار فى شرقى أوكرانيا، إنهاء فصل القوات فى منطقة "ستانيتسا" بلوغانسك (الدونباس) الأربعاء الماضى.

وكان الرئيس زيلينسكى، قد أكد فى بداية الشهر الماضى، استعداد كييف للحوار مع روسيا وتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع المسلح فى منطقة دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا.