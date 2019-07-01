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خللى بالك.. النهارده أول يوم لتطبيق زيادة أسعار استهلاك الكهرباء

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:00 ص
خللى بالك.. النهارده أول يوم لتطبيق زيادة أسعار استهلاك الكهرباء عداد كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يبدأ اليوم الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019 ، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بزيادة تبلغ 14.9%، والتى كانت قد أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتأتى الزيادة المقررة لأسعار استهلاك الكهرباء، بعد الإعلان عنها رسميًا فى مؤتمر صحفى لوزارة الكهرباء والطاقة مايو الماضى، حيث كشفت الوزارة اتخاذها عدد من الإجراءات لإعداد وإقرار تعريفة بيع الكهرباء للعام المالى 2019/2020، وهى أولاً طبقا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، فإذن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو المنوط به حساب قيمة التعريفة الاقتصادية لبيع الكهرباء"التعريفة التى تغطى الالتزامات الحتمية على شركات الكهرباء.

وتابعت الوزارة:"ثم قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد عدد من السيناريوهات المقترح تطبيقها لأسعار بيع الكهرباء خلال العام المالى 2019/2020 تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاختيار وإقرار السيناريو الأنسب منها للتطبيق، وأخيرًا بتاريخ 15 مايو الجارى أقر مجلس الوزراء بجلسته رقم 41 سيناريو أسعار بيع الكهرباء الذى سيتم تطبيقه خلال العام المالى 2019/2020".


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الكهرباء

فواتير الكهرباء

حساب فاتوره الكهرباء

شكاوى الكهرباء

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