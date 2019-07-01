خط ساخن 15335 لتقديم الاستفسارات حول مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

خصصت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدى خط ساخن 15335 للاستفسار عن المراكز والخدمات التى تقدمها للسيدات فى 9 محافظات، وهى جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية المواطنين.

وتستهدف الحملة القومية للكشف عن سرطان الثدى التوعية بالمرض ومضاعفاتة والتعريف بمعامل الخطوة التى تجعل السيدات عرضة للإصابة بالإضافة إلى توفير العلاج اللازم للحالات المصابة بالمرض.

وتجرى الحملة حالياً فى 1030 وحدة صحية بمحافظات المرحلة الأولى وتقدم كل الخدمات الصحية بالمجان للسيدات كما يتم يتم توفير البرتوكول العلاجى الخاص بكل حالة على حدة على أن يتم العلاج مجانا إما على نفقة التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة.