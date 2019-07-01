حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة دراجة بخارية من شخص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "مسلم.ج.ع" 20 سنة عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة دراجة بخارية من المجنى عليه "م.أ"، بأسلوب المغافلة بدائرة المركز .

بدات الواقعة عندما تقدم المجنى عليه ببلاغ الى رئيس مباحث المركز مفاده أنه أثناء قيامه بشراء بعض المستلزمات الخاصة به قام بوضع الدراجة البخارية فى أحد الأماكن، وعند عودته، اكتشف سرقتها ولم يتهم أحدا.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بمغافلة المجنى عليه والاستيلاء على الدراجة، وفر هاربا لمروره بضائقة مالية.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما .