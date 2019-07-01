حبس عاطل ضبط وبحوزته 10 قطع حشيش فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 10 قطع حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط محمد .ط 25 عاما، وبحوزتة، 10 قطع حشيش وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.