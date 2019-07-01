جامعة كفر الشيخ تبحث إنشاء حاضنة تكنولوجية للذكاء الاصطناعى فى الاستزراع السمكى

أ ش أ

بحث رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمرى، اليوم الاثنين، مع وفد من مؤسسة مصر الخير، ووزارة الاتصالات، إنشاء منصة حاضنة تكنولوجية للذكاء الاصطناعى وتطبيقات الهاتف الجوال فى مجال الاستزراع والتصنيع السمكى لكى تكون الجامعة بوابة ومحرك الذكاء الاصطناعى فى مصر.

وقال رئيس الجامعة خلال اللقاء، إن منصة الحاضنة تساعد على مواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة التطور الذى يشهده العالم المتقدم وتهدف إلى الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة في مجال تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعى وسوف تخدم جامعة كفر الشيخ بصفة خاصة ومصر بصفة عامة على تحقيق رؤيتها في تطبيقات الذكاء الاصطناعى، والسعى نحو تنمية صناعته بهدف إنشاء شركات موجهة نحو خدمة المجتمع فى العديد من المجالات منها الاستزراع والتصنيع السمكي وتعزز الابتكار فى جميع المجالات مع التركيز على البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء".

وأضاف أن ذلك يساعد على تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعى وتحقيق استراتيجية الدولة فى الاستثمار البشرى لتطوير الصناعة التقليدية فى البلاد ومساعدتها على إيجاد مسارات نمو جديدة والتصنيع الذكى والسعى على بناء اقتصاد معرفى قائم على روح التنافسية والابتكار، وريادة الأعمال ورأس المال البشرى.

وأشار إلى أن إنشاء الحاضنة يمثل فرصة لتدريب الرواد المقبولين فى الحاضنة، وتطوير أفكارهم من خلال التدريب والإرشاد وتوفير الموارد المادية لتحويل الفكرة إلى منتج أولى، واختبار المنتج وتسويقه وتوفير التمويل اللازم لتأسيس شركة ناشئة أو توسع شركة قائمة، بالإضافة إلى وجود هذه الحاضنة فى جامعة كفر الشيخ، للمساهمة فى مشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فى أنشطتها المختلفة وتفاعلها معهم، وتحفيزها لهم لتقديم أفكاراً ريادية تتفق مع توجهات وهوية الحاضنة، والاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى أهميتها كنواة لإنشاء وادى التكنولوجيا بجامعة كفر الشيخ.