جارديان: تقليص كبير لمكتب الحد من التسلح النووى الأمريكى فى عهد ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مكتب الخارجية الأمريكية المكلف بالتفاوض على معاهدات نزع السلاح النووى وتنفيذها قد فقد أكثر من 70% من العاملين به على مدار العاميين الماضيين، فى الوقت الذى تعمل فيه إدارة ترامب من أجل عالم خال من الحد من الأسلحة لأول مرة منذ حوالى نصف قرن.

وأوضحت الصحيفة، أن مكتب شئون الاستقرار الاستراتيجى والردع، والذى يضم الخبرات والمعرفة المؤسسية الخاصة برفع الحد من التسلح، قد تقلص من 14 شخص يعملون به فى بداية إدارة ترامب إلى أربعة فقط، حسبما قال عاملون سابق، فيما رفضت الخارجية الأمريكية التعليق.

وبدلا من ذلك، ركزت الخارجية الأمريكية جهود للحد من التسلح على خلق بيئة نزع التحول، لتحول عبء نزع السلاح من القوى النووية إلى الدول غير النووية.

فقد تم توجيه دعوة لحضور مؤتمر وزارة الخارجية حول الموضوع إلى ول غير نووية ليتماشى مع إجراءات تعديل البيئة الأمنية لتقليل الحوافز للدول للاحتفاظ أو طلب أو زيادة ما تملكه من أسلحة نووية.

يأتى هذا التغير فى المنهج مع قول الإدارة الأمريكية أنها تحقق فيما إذا كانت ستمد معاهدة نيو ستارت التى تحد من عدد الرؤوس النووية الروسية والأمريكية، أم سيتم إيجاد بديل سيشمل الصين وأنظمة أسلحة جديدة.

وسبق أن قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا تؤيد مد معاهدة ستارت الجديدة، لكنه حذر من أن الوقت ينفذ.