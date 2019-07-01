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تقرير المعمل الجنائى عن حريق شقة الأزبكية: ماس كهربائى ولاشبهة جنائية

الإثنين، 01 يوليه 2019 01:46 م
تقرير المعمل الجنائى عن حريق شقة الأزبكية: ماس كهربائى ولاشبهة جنائية حريق شقة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تسلمت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، تقرير المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، الخاص بمعاينة حريق شقة سكنية، وكشفت التقارير النهائية انه لا شبهة جنائية في الواقعة.
 
وكشفت العانية الأولية للنيابة، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأن النيران أتت على محتويات الشقة بسبب سرعة انتشار ألسنة اللهب، كما أن الحريق امتد لسطح الشقة، وخلف دمارًا كاملًا في إحدى الغرف الرئيسية للشقة.
 
كان اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية في القاهرة، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في شقة سكنية بالأزبكية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
 
وأوضح الفحص والمعاينة، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثاني بعقار في الأزبكية، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

تقرير المعمل

الأدلة الجنائية

حريق شقة

شبه جنائية

نيابة الأزبكية

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