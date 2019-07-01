تعرف مصدر أموال المتفجرات المضبوطة بجوزة المتهم الـ3 بخلية "أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما، بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10سنوات لـ11متهما آخرين.

والأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية تدل على مدى خطورة الخلية الإرهابية التى عملت على استهداف منشآت الدولة، لإثارة حالة من الرعب بين المواطنين، خلال ضبط الثالث، بأمرالإحالة محمود عبد المجيد، ضبط بمسكنه بمدينة السادس من أكتوبر على كميات كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات منها ..

1 ـ 2 ماسورة بداخلها مواد متفجرة.

2 ـ جوال بداخلة 45 كيلو جرام من مادة الكبريت.

3 ـ جوال بداخلة قرابة 50 كيلو جرام من مادة النشادر.

4 ـ جوال بداخله 50 كيلو جرام من مادة اليوريا.

5 ـ مجموعة من أقنعة الوجه وأدوات تقطيع ولحام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.