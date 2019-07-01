تعرف على الأموال المضبوطة بحوزة المتهم الـ31 "بخلية "تفجير أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

والأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية تدل على مدى خطورة الخلية الإرهابية التى عملت على استهداف منشآت الدولة لإثارة حالة من الرعب بين المواطنين، خلال ضبط المتهم إسلام فاروق عثر بمسكنه على مبالغ مالية وهواتف محمولة وبعض المبالغ من فئات مختلفه منها:

1 ـ 22 ألف و600 دولار أمريكى.

2 ـ 200 ريال سعودى.

3 ـ 27 ألف جنيه مصرى.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.