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تحقيقات للشرطة الكندية بعد تعرض مسلمة لجريمة كراهية فى أونتاريو

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:42 م
تحقيقات للشرطة الكندية بعد تعرض مسلمة لجريمة كراهية فى أونتاريو الشرطة الكندية - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت الشرطة الكندية، اليوم الاثنين، عن تحقيقات موسعة حول تعرض مسلمة لجريمة كراهية فى أحد مدن الألعاب الشهيرة بعد أن التقطت عدسات الكاميرات مشهد الاعتداء.

وتقول شرطة يورك الإقليمية فى مقاطعة أونتاريو، إن وحدة جرائم الكراهية التابعة للقوة تبحث فى الحادث الذى وقع فى مدينة "ووندر لاند" الشهيرة للملاهى، يوم الخميس الماضى فى مدينة فوجان.

ووفقا لأصدقاء الضحية الذين نشروا فيديو على الإنترنت، قال رجل لامرأة ترتدى الحجاب أن "تعود إلى بلدها"، ويقول صديق الضحية إن ثلاث نساء أخريات من نفس العائلة بدأن فى ضرب المرأة ومزقوا حجابها.

وتقول الشرطة، إن أمن الحديقة "استجاب بسرعة وبشكل مناسب" وتم طرد الجانبين من الحديقة بعد إجراء تحقيق، ولم تؤكد الشرطة أو الحديقة أى تفاصيل أخرى، إلا أن الحادث أثار غضب العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية فى البلاد الذين وصفوا الحادث بأنه "مقلق للغاية".

 


الشرطة الكندية

الاضطهاد الدينى

اضطهاد المسلمين

جرائم كراهية

السلطات الكندية

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