تحرير 985 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

أسفرت الحملة المرورية التى شنتها الإدارة العامة لمرور القليوبية، لضبط المخالفات، عن تحرير 985 مخالفة مرورية، وتحصيل مبلغ 17400 جنيه.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 985 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 65 مخالفة انتظار خاطئ، 116 تصالح فورى، وسحب 19 دراجة نارية، وحجز 2 دراجة، وتحصيل مبلغ 17400 جنيه.

كما شن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و4 حالات تصالح، وتحصيل 2350 جنيه غرامة.