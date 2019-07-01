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تحرير 1190 مخالفة مرورية وتمشيط 7 مزارع فى حملة بالمنوفية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:52 ص
تحرير 1190 مخالفة مرورية وتمشيط 7 مزارع فى حملة بالمنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة امنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

 واسفرت الحملات عن تحرير  1190 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ  15 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعي 18 قرار تعد على منافع الري، و 9 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

 وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، اسفرت عن  فحص 7 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 5 شخص وتبين وجود عاطلين هاربين من 6 احكام قضائية، وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص  24 شقة مفروشة و 31 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 

 


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